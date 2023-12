Zurn Water Solutions Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Analystenbewertung: Über die letzten 12 Monate hinweg haben Analysten Zurn Elkay Water 4-mal eine gute Einschätzung und 0-mal eine neutrale Einschätzung gegeben, während sie keine schlechte Bewertung abgegeben haben. Langfristig hat der Titel daher von institutioneller Seite aus ein "Gut"-Rating erhalten. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Auch der aktuelle Kurs von 29,61 USD wurde von den Analysten betrachtet, die eine negative Entwicklung von -4,31 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 28,33 USD festlegen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zurn Elkay Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 25,84 USD. Der letzte Schlusskurs (29,61 USD) weicht somit um +14,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,12 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,3 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zurn Elkay Water-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Die Aktie von Zurn Elkay Water erhält daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Zurn Elkay Water von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich überwiegend um positive Themen. Daraus ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung von Zurn Elkay Water sowohl aus Sicht der Analysten, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz als auch der Anleger, was auf eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen hindeutet.