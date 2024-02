Zurn Water Solutions Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie der Zurn Elkay Water wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 2 Gut-Einstufungen und keiner Schlecht-Einstufung. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Zurn Elkay Water, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 30,97 USD.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu Zurn Elkay Water bezogen sich auf neutrale Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich eine positive Entwicklung, da der aktuelle Schlusskurs um 11,4 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Zurn Elkay Water-Aktie, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine positive Gesamteinschätzung der Aktie der Zurn Elkay Water.