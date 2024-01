Zurn Water Solutions Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Zurn Elkay Water in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Zurn Elkay Water in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von 27,93 USD vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,48 USD um +5,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 28,98 USD, liegt der letzte Schlusskurs nahebei (-3,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Zurn Elkay Water führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Bewertungen von Analysten ergaben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen, was zu einem "Gut"-Rating für die Zurn Elkay Water-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 2,04 Prozent bedeutet und zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.