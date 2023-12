Zurn Water Solutions Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt folgendes Bild für die Zurn Elkay Water-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Zurn Elkay Water. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (29,41 USD) einer möglichen negativen Entwicklung um -3,09 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Zurn Elkay Water-Aktie derzeit +2,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wurde die Aktie mit einer positiven Einstufung bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,74 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Zurn Elkay Water, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.