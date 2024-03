Zurn Water Solutions Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Stärke-Index zeigt, dass die Aktie von Zurn Elkay Water als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Zurn Elkay Water-Aktie beträgt 58,93, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50,95 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Stärke-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Zurn Elkay Water insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten deuten auf eine "Gut"-Empfehlung hin. Die durchschnittliche Kursprognose von 35,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 12,13 Prozent, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Zurn Elkay Water in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Außerdem konnte eine positive Änderung in der Stimmung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Zurn Elkay Water von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.