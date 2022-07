Zurich Insurance Deutschland wählt Cognizant als strategischen IT-Partner zur Umgestaltung der Anwendungslandschaft in der Schadenversicherung

Finanztrends Video zu Cognizant



Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) -Die mehrjährige Vereinbarung wird die Anwendungen des Versicherers umgestalten, um das digitale Erlebnis seiner Kunden und Partner in Deutschland zu verbessernCognizant hat heute bekannt gegeben, dass es seine Zusammenarbeit mit der Zurich Beteiligungs-AG, der deutschen Tochtergesellschaft der weltweit führenden Versicherungsgruppe Zurich Insurance Group (Zurich), erweitert hat, um Zurich Deutschland dabei zu unterstützen, ihren Kunden und Partnern mehr digitale Dienstleistungen anzubieten. Im Rahmen der neuen, mehrjährigen Vereinbarung wird Cognizant eng mit Zurich Deutschland zusammenarbeiten, um die Unternehmensanwendungslandschaft des Versicherers im Bereich Schadenversicherung zu vereinfachen, zu modernisieren und zu verwalten und zu pflegen. Die Partnerschaft sieht den Aufbau gemeinsamer DevOps-Teams vor und soll die Kompetenzen von Zurich Deutschland in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Daten, Software-Engineering und Cloud erweitern.Durch die Zusammenführung der Anwendungen von Zurich Deutschland im Bereich Schadenversicherung unter dem gemeinsamen Management der internen IT und Cognizant als strategischem IT-Dienstleister wird Zurich Deutschland die Gesamtbetriebskosten senken, die Markteinführung neuer digitaler Dienstleistungen und Produkte beschleunigen und die Grundlage für die weitere digitale und agile Entwicklung des Unternehmens legen.„Zurich befindet sich auf einer fortlaufenden Reise der ‚beschleunigten digitalen Evolution', um die sich schnell ändernden Bedürfnisse unserer Kunden und Partner zu erfüllen und eine engere Verbindung zu ihnen zu schaffen. Cognizant hat sich als kompetenter und zuverlässiger strategischer Partner erwiesen, und wir freuen uns darauf, die Branchenexpertise von Cognizant weiter zu nutzen, um unsere digitale Transformation voranzutreiben", sagt Jens Becker, Chief Information Officer, Zurich Deutschland.Die neue Vereinbarung baut auf der bestehenden Vereinbarung der beiden Unternehmen auf, in deren Rahmen Cognizant erfolgreich Zurichs Schadenversicherungsprodukte auf Guidewire implementiert, verwaltet und wartet.„Innovative, zukunftsorientierte Kunden wie Zurich wissen, wie wichtig es ist, mit einem strategischen IT-Partner zusammenzuarbeiten, der sie bei der digitalen Transformation unterstützt und ihnen hilft, ihre Geschäftsziele zu erreichen", sagt Dr. Rolf Werner, Leiter Deutschland, Österreich und Schweiz bei Cognizant. „Cognizant freut sich, von Zurich ausgewählt worden zu sein, um unsere erfolgreiche Zusammenarbeit zu erweitern. Wir werden unsere tiefgreifende Expertise in der Anwendungsmodernisierung, -entwicklung und -wartung zusammen mit unserem fundierten Wissen über die Versicherungsbranche einsetzen, um noch mehr Wert zu schaffen und Zurich dabei zu helfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen."Informationen zur Zurich Gruppe DeutschlandDie Zurich Gruppe Deutschland ist Teil der weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2021) von rund 6,3 Mrd. EUR, Kapitalanlagen von 53 Mrd. EUR und rund 4.500 Mitarbeitern gehört sie zu den führenden Versicherern in Deutschland mit einer breiten Palette von Sach- und Lebensversicherungsprodukten. Zurich bietet innovative, leistungsstarke und nachhaltige Produkte und Lösungen für Versicherung, Prävention und Risikomanagement aus einer Hand. Im Einklang mit dem Ziel „gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestallten", strebt Zurich danach, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt zu sein.Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden dabei, Technologie zu modernisieren, Prozesse neu zu erfinden und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt stets die Nase vorn haben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Wie, das sehen Sie auf www.cognizant.com oder unter @cognizant.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:USA Jodi Sorensen Europa / APAC Christina Indien Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com Schneider rashmi.vasisht@cognizant.comchristina.schneider@cognizant.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3586821-1&h=2223671959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3586821-1%26h%3D425165136%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1794711%252FCognizant_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1794711%2FCognizant_Logo.jpg)Original-Content von: Cognizant, übermittelt durch news aktuell