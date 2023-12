Zurich Insurance Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Zurich Insurance-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Zurich Insurance-Aktie beträgt 96,77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 47,05 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Zurich Insurance von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zurich Insurance derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 425,59 CHF, während der Aktienkurs (435,8 CHF) um +2,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 436,2 CHF, was einer Abweichung des Aktienkurses von -0,09 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte bei der Zurich Insurance in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, da vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zurich Insurance auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.