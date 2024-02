Zurich Insurance Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Die Zurich Insurance Group schüttet derzeit Dividenden in Höhe von 5,49 % aus, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,02 % liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage einen Wert von 427,58 CHF, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 440,5 CHF liegt, was einer Abweichung von +3,02 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 440,23 CHF, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von nur +0,06 Prozent. Demnach erhält die Zurich Insurance-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zurich Insurance Group einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,72 deutlich darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Was das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen betrifft, war eine Zunahme negativer Kommentare über die Zurich Insurance in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zurich Insurance-Aktie auf Grundlage der Dividendenpolitik, technischen Analyse, fundamentalen Kriterien und Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.