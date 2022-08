Zur Rose Group beschleunigt den Weg zur Profitabilität und plant Break-even auf EBITDA-Ebene im Jahr 2023

Kein zusätzlicher Cash-Bedarf für das operative Geschäft 10 Mio. CHF Produktivitätssteigerung durch neues Distributionszentrum in Heerlen 8 Mio. CHF Effizienzsteigerung durch Integration der Marke medpex in den Standort Heerlen Deutschlandweite Einführung des elektronischen Rezepts beginnt am 1. September 2022 Die Zur Rose Gruppe hat im zweiten Quartal 2022 ein großes Break-Even-Programm gestartet. Dieses zielt darauf ab, den bereinigten EBITDA gegenüber… Hier weiterlesen