Zuora Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Zuora-Aktie befindet sich derzeit im Fokus der Anleger, insbesondere im Hinblick auf verschiedene technische Indikatoren.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zuora verläuft aktuell bei 9,2 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,19 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit einen Niveau von 8,68 USD angenommen, was für die Aktie der aktuellen Differenz von +5,88 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Zuora-Aktie veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zuora, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine weniger positive Bewertung. Aktuell kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,2 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Zuora aktuell mit dem Wert 34,21 weder überkauft noch -verkauft, was eine Einstufung als "Neutral" nach sich zieht. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Gesamteinstufung auf Basis des RSI "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technischen Indikatoren für die Zuora-Aktie gemischt ausfallen, wobei das Anleger-Sentiment und der GD50 ein positives Signal senden, während die Dividendenpolitik und der RSI neutral bis negativ bewertet werden.