Zuora Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Zuora. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,77 Punkte, was bedeutet, dass Zuora momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 39,04 an, dass Zuora weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Zuora insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 14 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,09 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Diskussionen rund um Zuora auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Zuora bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Zuora.