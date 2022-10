Zuora Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

An der Börse New York notiert die Aktie Zuora am 27.10.2022, 22:53 Uhr, mit dem Kurs von 7.42 USD. Die Aktie der Zuora wird dem Segment "Systemsoftware" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zuora auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Zuora wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zuora vor. Das Kursziel für die Aktie der Zuora liegt im Mittel wiederum bei 23 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 208,31 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Zuora insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zuora-Aktie hat einen Wert von 20,99. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,31). Entgegen dem RSI7 ist Zuora hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Zuora.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zuora verläuft aktuell bei 11,11 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 7,46 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,85 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,75 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Zuora-Aktie der aktuellen Differenz von -3,74 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".