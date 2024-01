Zuoli Kechuang Micro-Finance Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Zuoli Kechuang Micro-finance zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 42,11, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Trendfolgenden Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Zuoli Kechuang Micro-finance-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 0,33 HKD, was auch zum "Neutral"-Rating führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,32 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Zuoli Kechuang Micro-finance auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zuoli Kechuang Micro-finance 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" sehr niedrig ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Wer in die Aktie von Zuoli Kechuang Micro-finance investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 13,18 % einen Mehrertrag in Höhe von 7,27 Prozentpunkten erzielen. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher ebenfalls "Gut" aus.