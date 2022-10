Zumtobel Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zumtobel A":

Für die Aktie Zumtobel stehen per 04.10.2022, 12:47 Uhr 5.92 EUR an der Heimatbörse Vienna zu Buche. Zumtobel zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Zumtobel auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Zumtobel. Es gab insgesamt zwei positive und ein negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zumtobel daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Zumtobel von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zumtobel investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,23 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,46. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zumtobel zahlt die Börse 6,46 Euro. Dies sind 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,05. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.