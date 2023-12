Zumtobel Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Zumtobel A":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zumtobel derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,77 EUR, während der Kurs der Aktie (6,49 EUR) um -4,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,96 EUR, was einer Abweichung von +8,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Zusammenhang mit der Aktie zeigt sich ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein negatives langfristiges Bild. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Zumtobel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,69 Prozent, was einer Underperformance von -7,31 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 9,27 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.