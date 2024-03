Zumiez Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Zumiez 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie heute als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zumiez liegt mit einem Wert von 77,99 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einen Abstand von 119 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 35 bedeutet. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "teuer" eingestuft und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zumiez liegt bei 57,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Zumiez auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Zumiez insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Zumiez in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Zumiez daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.