Zumiez Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Zumiez hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -4,44 Prozent entwickelt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,65 Prozent, wobei Zumiez mit 0,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Langfristige Analystenmeinungen deuten darauf hin, dass die Zumiez-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Die aktuellen Bewertungen zeigen, dass 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht sind. Es gab keine Analystenupdates zu Zumiez im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktienbewertung liegt bei 21 USD, was einer künftigen Performance von 11,88 Prozent entspricht, da derzeit 18,77 USD anfallen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung von den Analysten.

Aktuell bietet die Aktie von Zumiez keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Spezialität Einzelhandel, was zu einem geringeren Ertrag von 3,38 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,61 USD für den Schlusskurs der Zumiez-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 18,77 USD (+6,59 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt einen letzten Schlusskurs von 18,46 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,68 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Zumiez eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.