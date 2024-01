Zumiez Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Zumiez liegt der RSI7 aktuell bei 68,99 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Zumiez-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Zumiez in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,44 Prozent erzielt, während der Durchschnitt bei -4,03 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,41 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,55 Prozent, wobei Zumiez 14,98 Prozent darunter lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung bezüglich Zumiez hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Zumiez dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zumiez derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie aufgrund der großen Differenz von 3,38 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,38 %).