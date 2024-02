Zumiez Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Zumiez eine Performance von -31,32 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -23,83 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt Zumiez deutlich zurück. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors liegt die Rendite von Zumiez um 22,44 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Zumiez abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral". Es gibt keine neuen Analystenupdates für Zumiez aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Zumiez liegt bei 21 USD, was einer positiven Entwicklung von 21,67 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Zumiez deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Auf fundamentalen Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zumiez aktuell 77,99, was 118 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Zumiez auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.