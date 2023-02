Zum zehnten Mal in Folge nimmt Persistent eine führende Position bei den Zinnov Zones Engineering Research and Development Services Ratings ein

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) -Anerkennung der differenzierten Kompetenz im Bereich Digital EngineeringPersistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Anbieter von Digital Engineering, wurde in den jährlichen Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings (https://zinnovzones.com/ratings/e-r-and-d-services/overall/2022?utm_source=Persistent&utm_medium=Referral&utm_content=ER&D_Zones_PR) als Spitzenreiter in neun Segmenten anerkannt: Enterprise Software Engineering, Consumer Software Engineering, Digital Engineering, Software Platform Engineering, Hyperscaler Services, Data and AI Engineering, Experience Engineering und Telehealth sowie US-Geografie.Der neueste Bericht Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings ist hier (https://www.persistent.com/awards-and-recognitions/persistent-marks-a-decade-as-a-leader-in-zinnov-zones-engineering-research-and-development-services-ratings/) verfügbar.In der Studie für das Jahr 2022 wurden rund 50 globale Dienstleistungsanbieter aus verschiedenen Branchen und Mikrobereichen auf ihre Kompetenz im Bereich Digital Engineering hin untersucht. Die Bewertungen werden anhand mehrerer Dimensionen vorgenommen, darunter: Reife der Bereitstellungs- und Dienstleistungskapazitäten, Skalierbarkeit, Wachstumsrate, Finanzlage, Innovation, geistiges Eigentum, Ökosystem-Verknüpfungen und Feedback von Firmenkunden. Die diesjährige Bewertung von Zinnov ist einzigartig, da sie die Tiefe der Partnerschaften zwischen Dienstleistern und Hyperscalern erfasst, um Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Design, Anwendungsentwicklung und -modernisierung, Integration und Prüfdienste im ER&D-Bereich zu ermöglichen.Zinnov (https://zinnov.com/?utm_source=Persistent&utm_medium=Referral&utm_content=ER&D_Zones_PR) ist ein weltweit führendes Management- und Strategieberatungsunternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Digital Engineering, digitale Transformation, Innovation und Outsourcing Advisory. Die jährlichen Bewertungen von Zinnov Zones sind einer der zuverlässigsten Berichte weltweit und ermöglichen sowohl Unternehmen als auch Dienstleistern ein besseres Verständnis des Anbieter-Ökosystems in verschiedenen Bereichen wie ER&D-Services, IoT-Services, HIA-Plattformen und -Services sowie Medien und Technologie.Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director bei Persistent:„In allen Branchen ist eine neue digitale Realität entstanden, in der Unternehmen jeder Größe die bahnbrechende Kraft von Software nutzen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Sie brauchen einen Partner, der jeden Aspekt ihres Unternehmens neu konzipieren und gestalten kann, um ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu erhalten und zukunftssicher zu machen. Die Auszeichnung von Zinnov, die wir im zehnten Jahr in Folge erhalten haben, ist ein Beweis dafür, dass unsere differenzierte Digital-Engineering-Expertise und unsere bewährten Liefermodelle eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums unserer Kunden gespielt haben und es ihnen ermöglichen, in einer dynamischen digitalen Welt erfolgreich zu sein."Pari Natarajan, Chief Executive Officer bei Zinnov:„Die strategischen Investitionen von Persistent in neue Technologien wie Cloud, Daten und KI haben dazu beigetragen, die Positionierung des Unternehmens im Bereich Digital Engineering zu stärken. Dank der Akquisitionen von MediaAgility und Data Glove konnte das Unternehmen seine branchenspezifischen Fähigkeiten, einschließlich der Angebote für Hyperscaler, ausbauen und sein Angebot an neuen Technologien verstärken. Zusammen mit seiner starken Präsenz in den Bereichen BFSI, Unternehmens- und Verbrauchersoftware sowie HealthTech hat dies einen Beitrag dazu geleistet, dass das Unternehmen seine Führungsposition in den ER&D-Services-Ratings 2022 von Zinnov Zones festigen konnte."Informationen zu PersistentMit über 22.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen der Branche zusammen, darunter 14 der 30 innovativsten Unternehmen, die von BCG identifiziert wurden, 80 % der größten Banken in den USA und Indien sowie zahlreiche Innovatoren in den Bereichen Gesundheitswesen und Software-Ökosysteme. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsabläufe an den universellen Grundsätzen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Persistent wurde in die „Forbes Asia Best Under a Billion 2021"-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Für Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte persistent.com/FLCS