Zum zehnten Mal in Folge: Haufe Evolve mit TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet

Freiburg (ots) -Die Haufe Akademie feiert ein ausgezeichnetes Jubiläum: Seit mittlerweile einem Jahrzehnt steht das Unternehmen mit seiner Consulting-Einheit Haufe Evolve für preisgekrönte Beratungsqualität und erhält auch 2022 wieder das TOP CONSULTANT-Siegel 2022. Der Preis für die besten mittelstandsorientierten Beratungshäuser wurde im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit zum 13. Mal verliehen. Auch in diesem Jahr zeichnete wieder Bundespräsident a. D. Christian Wulff, die Gewinner:innen aus.Der Preisverleihung mit dem TOP CONSULTANT-Siegel war eine ausführliche Bewertung der Beratungsqualität der teilnehmenden Unternehmen vorausgegangen: Im Auftrag von compamedia befragte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn mittelständische Referenzkund:innen der Beratungshäuser. Kriterien für die Preiswürdigkeit waren beispielsweise die Zufriedenheit mit der Beratungsleistung und die Frage, ob die Kund:innen die Berater:innen weiterempfehlen würden. Wichtig ist laut WGMB "eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung" (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).Haufe Evolve überzeugte in dem Wettbewerb in allen relevanten Kategorien und gehört somit wieder zu den besten Mittelstandsberatern. Die Consulting-Einheit der Haufe Akademie hat sich mit ihrer Expertise im Bereich Entwicklungsprogramme sowie Personal- und Organisationsentwicklung einen Namen gemacht. Das Besondere dabei: Haufe Evolve betrachtet das Thema Entwicklung ganzheitlich - von der systematischen Bedarfsanalyse und den passenden Formaten über die Durchführung bis hin zur nachhaltigen Implementierung. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das Unternehmen seit Jahren verlässlicher Partner, wenn es darum geht, das eigene Personal und die Organisation zukunftssicher aufzustellen."Die zehnte Auszeichnung in Folge mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ist eine schöne Bestätigung für unsere tägliche Arbeit gemeinsam mit unseren Kund:innen", freut sich Holger Schmenger, Managing Director Haufe Evolve. "Unser Ziel ist es, Mitarbeitende und Organisationen für den notwendigen Wandel in einer volatilen Welt zu befähigen. Dabei beziehen wir stets alle Akteur:innen mit ein, denn nur wenn das Mindset und die Skills der Mitarbeitenden genauso wie die verfügbare Technologie auf dasselbe Ziel einzahlen, werden Potenziale von Organisationen und Mitarbeitenden entfesselt - und Unternehmen nachhaltig erfolgreich."Ein ausführliches Porträt über Haufe Evolve findet sich auf dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de. (https://www.beste-mittelstandsberater.de/beste-berater-2022.html)Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.Über die Haufe AkademieDie Haufe Akademie ist einer der führenden Anbieter für Qualifizierung und Entwicklung von Menschen und Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Passgenaue Lösungen, einzigartige Services, höchste Beratungskompetenz und individuelle Qualifizierung vereinfachen den Erwerb von Fähigkeiten und erleichtern nachhaltige Entwicklungen. Maßgeschneiderte Unternehmenslösungen, ein breites e-Learning Portfolio, Managed Training Services und Consulting unterstützen HR-Verantwortliche und Entscheider bei der Zukunftsgestaltung für Unternehmen. Mehr Kompetenz für Fach- und Führungskräfte ermöglicht ein umfangreiches Angebot an Seminaren, Qualifizierungsprogrammen, Lehrgängen und Tagungen.2020 führte die Haufe Akademie über 3.600 firmeninterne Qualifizierungsmaßnahmen für Unternehmen aller Branchen sowie 5.000 Veranstaltungstermine zu rund 1.700 unterschiedlichen betrieblichen Themen in bundesweit über 70 Städten durch. Rund 280.000 Teilnehmer setzten in diesem Jahr bei ihrer Weiterentwicklung auf die Kompetenz und Erfahrung der Haufe Akademie, die seit 1978 am Markt ist. Die Haufe Akademie ist ein Unternehmen der Haufe Gruppe. www.haufe-akademie.de