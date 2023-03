Zum siebten Mal in Folge freut sich der Wolfratshauser IT-Dienstleister über seine positive Geschäftsentwicklung

Wolfratshausen (ots) -Es war nicht das verflixte 7. Jahr.Mit der Verbuchung aller Geschäftszahlen 2022, schließt der IT-Macher im März 2023 sein zwischenzeitlich siebtes Geschäftsjahr erfolgreich ab und veröffentlicht seine Geschäftszahlen in Kürze im Bundesanzeiger.Im Vergleich zu 2022 konnte man erneut einen kontinuierlichen Zuwachs bei Umsatz und Ertrag erzielen und lag somit voll im Plan. Das Team der Wolfratshauser Oracle Forms- und APEX Experten wuchs zwischenzeitlich auf knapp 30 Mitarbeiter an."Unser Fokus liegt unverändert auf der Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms und APEX im Einsatz haben. Verstärkt sehen Oracle Forms Kunden, Oracle APEX als mögliche neue Technologieplattform für sich. Nach einem Jahr Entwicklung, können wir für 2023 nun unser Mobile Angebot mit APEX um eine Offlinefähigkeit erweitern. Darauf haben Kunden und Interessenten lange gewartet", so Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT - Macher GmbH.Besonders stolz ist man auch auf die erneute Auszeichnung von Kununu die man für 2023 als eine der TOP Companies erhalten hat."Das gerade begonnene Geschäftsjahr 2023 entwickelt sich für uns absehbar gut und wir werden unsere Bemühungen weiter fortsetzen, ein gesundes Wachstum und einen weiteren Ausbau unserer Kundenbasis zu realisieren. Die Kunden- und Mitarbeiter/innen Zufriedenheit hat aber unverändert für uns die größte Bedeutung."Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben.Ein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms-, und APEX- Anwendungen einsetzen.Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz unter Oracle APEX dar.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell