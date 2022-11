Zum Anstoßen auf der ganzen Welt: zwei neu zertifizierte AWA SAKE-Produkte

Tokio (ots/PRNewswire) -Der weltweit bekannte Sommelier Shinya Tasaki ist neuer AWA SAKE-Botschafter.Insgesamt 35 zertifizierte AWA SAKE-Produkte aus 21 Brauereien werden neu als Eikun SPARKLING SAKE (Saito Shuzo Co., Ltd.) und AYAKIKU SPARKLING SAKE (Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd.) zertifiziert.Die Japan Awasake Association (Vorsitzender des Verwaltungsrats: Noriyoshi Nagai, Präsident von Nagai Sake Inc.) besteht aus zahlreichen japanischen Brauereien, die den prickelnden Sake herstellen. Sie hat kürzlich zwei Produkte als AWA SAKE-Produkte zertifiziert: den Eikun SPARKLING SAKE von Saito Shuzo Co., Ltd. (Kyoto) und den AYAKIKU SPARKLING SAKE von Ayakiku Sake Brewing Co., Ltd. (Kagawa). Der weltweit bekannte Sommelier Shinya Tasaki wurde zum Botschafter für AWA SAKE ernannt.Anlässlich seiner Ernennung zum Botschafter für AWA SAKE erklärte Tasaki: „Bei internationalen Sommelier-Wettbewerben werden die Aufgaben in Bezug auf japanischen Sake seit 2010 in Form von schriftlichen Tests und/oder Blindverkostungen gestellt. Deshalb interessieren sich Sommeliers in der ganzen Welt immer mehr für japanischen Sake und damit auch für AWA SAKE. Einige Produkte von AWA SAKE eignen sich nicht nur zum Anstoßen, sondern auch als Begleiter von Speisen oder Desserts. Ich bin der Meinung, dass AWA SAKE-Produkte zu den verschiedensten Anlässen genossen werden können, und unter diesen Gesichtspunkten können wir dann unsere AWA SAKE-Erfahrung erweitern. Als Sommelier werde ich allen den Charme von AWA SAKE vermitteln."Immer mehr Verbraucher in aller Welt, insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten, genießen japanischen Sake. Die Japan Awasake Association vergibt das AWA SAKE-Zertifikat nur an Sake-Produkte, die nach der zweiten Gärung eine natürliche Kohlensäure und eine transparente Farbe aufweisen. Außerdem müssen sie sorgfältig ausgewählten Reis, Wasser und Malz verwenden, fortschrittliche Brautechniken anwenden und unsere strengen Qualitätsstandards einhalten. Heute genießt AWA SAKE weltweit hohes Ansehen, und die Produkte des Unternehmens belegen bei internationalen Wettbewerben wie der International Wine Challenge, dem KURA MASTER und dem Feminalise World Wine Competition die Spitzenplätze in der Kategorie Sake-Schaumwein.Der weltweit bekannte Sommelier Shinya Tasaki ist neuer Botschafter für AWA SAKE und soll den Charme von AWA SAKE in die Welt tragen. Der Verband arbeitet hart daran, AWA SAKE als die japanische Trinkspruchmarke zu positionieren, die den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und die Welt dazu einlädt, mit „Kanpai!" anzustoßen.https://awasake.or.jp/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1943875/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zum-anstoWen-auf-der-ganzen-welt-zwei-neu-zertifizierte-awa-sake-produkte-301676104.htmlPressekontakt:awasake@prtimes.co.jpOriginal-Content von: Japan Awasake Association, übermittelt durch news aktuell