Zukunftsweisende Insights für den modernen HR-Alltag

Künzell (ots) -Power Day der CSS AG am 12. Oktober: Experten teilen ihr Wissen über die Zukunft der PersonalarbeitDie CSS AG veranstaltet am 12. Oktober ihren dritten Power Day in diesem Jahr. In dieser kostenlosen Online-Reihe bieten Experten in 30-minütigen Vorträgen wertvolle Einblicke in betriebswirtschaftliche Themen, die den Unternehmensalltag erleichtern. Teilnehmer erhalten frische Perspektiven, kreative Umsetzungsideen und nützliche Praxistipps aus dem Bereich HR.Innerhalb von nur 30 Minuten pro Vortrag vermitteln die Experten des Power Days wertvolles Wissen, das dem täglichen Business ihrer Zuhörer frischen Wind verleiht. Nicht nur die kurze Dauer der Vorträge überzeugt, sondern auch die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme. Jeder Teilnehmer kann aus einem breiten Programm seine bevorzugten Themen auswählen und sich online einloggen - für praxisorientierte Insights, die sich optimal in den Arbeitsalltag integrieren lassen.Der Power Day am 12. Oktober steht vollumfänglich im Zeichen des HR-Managements. Fokussiert werden agile Methoden, Mitarbeiterbindung und -entwicklung, ChatGPT im HR sowie das Thema Feedback. Experten beleuchten diese aktuellen Themen des betrieblichen Alltags, die - wenn praktisch umgesetzt - echte Effizienzsteigerungen in Unternehmen ermöglichen.Werkzeuge der TransformationIn einer Welt, in der Unternehmen ständig um die besten Talente kämpfen, nimmt die Bedeutung einer attraktiven Unternehmenskultur stetig zu. Michelle Assmus, Leiterin Organisationsentwicklung & Chief of Staff bei der CSS AG, nimmt sich diesem Thema in ihrem Vortrag an und betont, dass Unternehmenskultur weit mehr als nur Werte und Normen darstellt - es ist eine Einstellung, die das gesamte Unternehmen in die Arbeitswelt 4.0 transformiert. Doch wie unterstützen agile Methoden diesen Prozess? Sie zeigt auf, wie ein gut ausgestatteter Werkzeugkasten, bestehend aus verschiedenen agilen Methoden und modernen Tools, dabei unterstützt, Transparenz, Inklusion, Entscheidungskraft und lösungsorientiertes Handeln zu fördern.Vom kreativen Recruiting zu verborgenem PotentialIm komplexen Feld der Mitarbeiterentwicklung und -bindung bringt Toygar Cinar von RheinWest HR Solutions GmbH Licht ins Dunkel. Er zeigt auf, wie sich Unternehmen oft in kreativen Recruiting-Strategien verlieren, während sie das eigentliche Potential ihrer bestehenden Belegschaft übersehen. Mit anschaulichen Beispielen verdeutlicht er, wie Mitarbeiterentwicklung zum echten Gamechanger wird. Dieses Wissen bildet das Fundament, um Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden.Künstliche Intelligenz in der HR-WeltInmitten der raschen technologischen Fortschritte erläutert Dr. Daniel Mühlbauer, wie Künstliche Intelligenz die HR-Welt nicht nur beeinflusst, sondern tiefgreifend umgestaltet. Er betritt mit den Zuhörern die revolutionäre Welt der generativen KI-Modelle wie ChatGPT und erörtert, wie sie maßgeblich zur Neugestaltung von HR-Prozessen beitragen. Dabei wird nicht nur die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit dieser Modelle hervorgehoben, sondern auch die ethischen und rechtlichen Facetten beleuchtet. Ein Muss für jeden, der verstehen will, wie KI die moderne Personalwelt prägt und welche Möglichkeiten bereits heute umsetzbar sind.Von traditionell zu agil: Feedback im WandelIm Kontext der modernen, sich ständig verändernden Arbeitslandschaft thematisiert Prof. Dr. Armin Trost die zentrale Bedeutung von Feedback für produktive und harmonische Teamarbeit. Dabei legt er die historischen Mängel dar, die Feedbackprozesse in traditionellen Unternehmensstrukturen aufweisen, insbesondere wenn Feedback mit formalen Beurteilungen verknüpft ist. Trost betont, dass in unserer heutigen agilen Arbeitsumgebung ein neu gedachter Ansatz für Feedback notwendig ist. Mit seiner fundierten Erfahrung als Professor für Human Resource Management an der Hochschule Furtwangen bietet er tiefe Einblicke und praktische Lösungen für eine effektive und positive Feedbackkultur. Unverzichtbar für jeden, der die Vorteile einer agilen Feedbackkultur in ihren Organisationen nutzen möchten.Weitere Power Days im Jahr 2023:23. November 2023 - Power Day FinanceInformationen und Anmeldung unter:https://event.css.de/power-daysÜber die Mittelstandslösung eGECKODie branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.Über die CSS GruppeMit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Pressekontakt:
CSS AG
Sarah Aydin
Danziger Straße 4
36093 Künzell
Tel.: +49 (661) 9392-216
E-Mail: sarah.aydin@css.de
Web: www.css.de