Zukunftstag Mittelstand - Spitzenvertreter aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft zu Gast beim BVMW

Berlin (ots) -Vorwärts Richtung Zukunft: Am 1. März 2023 dreht sich beim Zukunftstag Mittelstand - Kongress und Jahresempfang 2023 des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW alles um kleine und mittlere Unternehmen.Beim Zukunftstag Mittelstand in Berlin wirken neben hochrangigen Vertretern von Unternehmen und Verbänden deutsche und internationale Spitzenpolitiker mit. Dazu zählen Svenja Schulze (Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Hubertus Heil (Bundesminister für Arbeit und Soziales), Christian Lindner (Bundesminister der Finanzen), Dr. Volker Wissing (Bundesminister für Digitales und Verkehr), Anke Rehlinger (Ministerpräsidentin des Saarlandes), Omid Nouripour (Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Markus Söder (Ministerpräsident des Freistaates Bayern und Parteivorsitzender der CSU) und Dr. Carsten Linnemann (stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU).Zu den ausländischen Ehrengästen gehören der lettische Premierminister, Arturs Krisjanis Karins, der italienische Außenminister, Antonio Tajani, und der dänische Minister für Wirtschaftsförderung und Betriebe, Morten Bødskov. Das Internationale Wirtschaftsforum bringt Vertreter der ausländischen Botschaften in Berlin mit den Unternehmerinnen und Unternehmern des deutschen Mittelstands zusammen.Bitte melden Sie sich als Medienvertreter/in bis zum 22. Februar 2023 verbindlich an unter presse@bvmw.de. Interviewwünsche stimmen Sie bitte direkt mit den jeweiligen Pressestellen ab.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://zukunftstag-mittelstand.de/).Auf einen BlickWas: Zukunftstag Mittelstand - Kongress und Jahresempfang 2023Wann: 1. März 2023Wo: STATION-BerlinWebseite: https://zukunftstag-mittelstand.de/Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 0173 2031362Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell