Zukunftssichere Bestandsverwaltung: adesso insurance solutions überzeugt Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG mit innovativen Softwarelösungen

Dortmund (ots) -Die Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG in München rüstet sich für die Zukunft und hat sich für Softwarelösungen von adesso insurance solutions entschieden. Im Rahmen eines zweieinhalbjährigen Einführungsprojektes soll die eigens entwickelte Bestandsverwaltungslösung vollständig abgelöst und sämtliche Altdaten ins neue System migriert werden. Die Münchner Pensionskasse setzt auf die Kombination aus vier Produkten der in|sure Ecosphere und somit auf eine bewährte Systemlandschaft, die bereits bei anderen Pensionskassen im Einsatz ist: in|sure CollPhir für die Bestandsverwaltung, in|sure Partner für die Stammdatenverwaltung, in|sure GovInterface für das einzelvertragliche Meldewesen und in|sure PenPay für die Rentenabrechnung. Zusätzlich wurde eine Pflege- und Wartungsvereinbarung für die Dauer von 10 Jahren geschlossen."Um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, haben wir in den vergangenen sechs Monaten ein intensives Vorprojekt mit ca. 20 gemeinsamen Workshops durchgeführt, bei dem uns die Kolleginnen und Kollegen von adesso insurance solutions absolut überzeugt haben. Wir sind uns sicher, nun einen Partner an der Seite zu haben, der uns in Sachen Bestandsverwaltung genau das passende Rüstzeug für die Zukunft bietet. So werden wir in der Lage sein, auf künftige Markveränderungen in der bAV schnell und flexibel reagieren zu können", so Karsten Heinrich Weber, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse München.Standardsoftware wird partnerschaftlich weiterentwickeltUm die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten, wird es nicht bei den bisherigen Features bleiben: Die Unternehmen haben vereinbart, die Bestandsverwaltungs-Software in|sure CollPhir technisch und fachlich so zu erweitern, dass sich mit ihr künftig auch fondsgebundene Produkte sowie Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen abbilden lassen."Wir werden unsere Standardsoftware im Rahmen des Projektes partnerschaftlich weiterentwickeln und somit neue Maßstäbe im Bereich der Bestandsverwaltung setzen - eine echte Win-win-Situation", so Dr. Michael Höhnerbach, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions und adesso benefit solutions. "Wir sind stolz darauf, mit der Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation ein weiteres traditionsreiches und wachstumsorientiertes Unternehmen auf seinem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Wir bauen unsere Position als einer der führenden IT-Anbieter für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und insbesondere für Pensionskassen damit weiter aus", ergänzt Höhnerbach.Der Go-live des neuen Systems ist für Anfang 2025 geplant.adesso insurance solutions GmbHDas Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement sowie die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung und für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Abgerundet wird die in|sure Ecosphere von einer durchgängigen Prozesssteuerung sowie einer zentralen Arbeitsoberfläche für die Sachbearbeitung. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.adesso-insure.dePressekontakt:Julia Vitaleadesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 174-4900567julia.vitale@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell