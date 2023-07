"ZukunftsStrom": E.ON baut Tarif nach starkem Start für weitere Kundengruppen aus

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

MünchenE.ON erweitert sein Tarifangebot und bietet den erfolgreichen "E.ON ZukunftsStrom" nun auch in eigenen Varianten für Gewerbekundinnen und -kunden und E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer an. Bislang war der Tarif ausschließlich für Privatkunden verfügbar. Wer das Produkt abschließt, erhält nicht nur eine CO2-freie Strombelieferung aus deutschen Anlagen*, sondern fördert mit dem "Zukunftsbeitrag" auch verschiedene deutsche Nachhaltigkeitsprojekte finanziell.Jens Michael Peters, Geschäftsführer Energielösungen bei E.ON Energie Deutschland: "Kern des Zukunftsstroms ist grüner Strom aus Deutschland und eine konkrete finanzielle Unterstützung für regionale Umweltschutzprojekte. In nicht einmal einem Jahr hat den Tarif eine Kundenzahl im mittleren fünfstelligen Bereich abgeschlossen. Das große Interesse bestärkt uns darin, unser Produktangebot konsequent und für alle Kundengruppen noch nachhaltiger zu gestalten. Besonders freuen wir uns, dass unsere Kundinnen und Kunden über die Projektförderung mit uns gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Das Ziel einer nachhaltigen und grünen Energiezukunft ist ein Gemeinschaftsprojekt, das nur gelingt, wenn wir alle beherzt anpacken."Kundinnen und Kunden unterstützen die Umwelt doppeltDer "E.ON ZukunftsStrom" stammt zu 100 Prozent aus deutschen Kraftwerken zur Erzeugung Erneuerbarer Energien. Der Ökostrom wird unter anderem aus sogenannten "Ü20-Anlagen" gewonnen - dabei handelt es sich um Öko-Kraftwerke, deren staatliche Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ausgelaufen ist. Eine interaktive Deutschlandkarte zeigt, wo genau die Anlagen stehen.Mit dem "Zukunftsbeitrag" leisten Kunden und E.ON mit jeder Kilowattstunde zudem einen konkreten, finanziellen Zusatznutzen für die Umwelt. Die Förderung der Initiativen setzt E.ON gemeinsam mit ClimatePartner um. Aktuell wird die Renaturierung einer Naturlandschaft in Bielefeld, die Förderung einer Moorlandschaft in Glasin und der Erhalt seltener Waldlebensräume in Bayern unterstützt.Weitere Informationen zum "E.ON ZukunftsStrom" finden interessierte Privatkunden online unter https://www.eon.de/de/pk/strom/zukunftsstrom.html sowie Geschäftskunden unter https://www.eon.de/de/gk/strom/zukunftsstrom.html.* Der Nachweis dafür, dass in Höhe der verbrauchten Strommengen Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und in das Stromnetz eingespeist wird, erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 1254-1242