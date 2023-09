Zukunft von Peloton Interactive: Quartalszahlen und Prognosen im Fokus der Aktionäre

In knapp zwei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Peloton Interactive seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Peloton Interactive Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. EUR. In dieser spannenden Zeit vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen fragen sich sowohl Aktionäre als auch Analysten, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Analystenhäuser gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im ersten Quartal 2022 erzielte Peloton Interactive einen Umsatz von 574,70 Mio. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -4,30 Prozent auf 550,01 Mio. EUR erwartet wird. Zudem soll sich der...