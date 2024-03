Die Zukunft der Industria De Diseno Textil Inditex Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um -2,53% unter dem aktuellen Kursniveau vermutet.

Kursentwicklung von Industria De Diseno Textil Inditex

Am 13.03.2024 verzeichnete Industria De Diseno Textil Inditex einen Kursanstieg um +8,87%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens wird auf 42,84 EUR geschätzt, während das Guru-Rating nun bei 3,82 liegt, zuvor betrug es ebenfalls 3,82.

Analyse der Kursentwicklung

Die jüngste Kursentwicklung von Industria De Diseno Textil Inditex verzeichnete einen Anstieg von +8,87% an einem einzigen Tag. Über die vergangenen fünf Handelstage sowie die gesamte Handelswoche betrachtet, summiert sich der Anstieg auf +7,33%. Diese Entwicklung deutet auf eine derzeit eher optimistische Stimmung am Markt hin.

Einschätzung durch Analysten

Die Analysten in Bankhäusern hatten offenbar nicht mit einer so positiven Kursentwicklung gerechnet. Aktuell wird das Kursziel von Industria De Diseno Textil Inditex auf 42,84 EUR geschätzt. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 42,84 EUR hat, was einen potenziellen Rückgang um -2,53% vom aktuellen Kursniveau bedeutet. Trotz des positiven Trends gibt es jedoch Uneinigkeit unter den Analysten bezüglich dieser Einschätzung.

Analysten-Ratings

Aktuell sind 8 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex als “starker Kauf” einzustufen ist. Weitere 15 Analysten sehen die Aktie als “Kauf”, jedoch ohne Euphorie. 9 Experten stehen neutral zur Aktie und bewerten sie als “halten”, während 1 Analyst die Aktie als “Verkauf” einstuft. Darüber hinaus sieht 1 Experte sogar einen sofortigen Verkaufsbedarf.

Fazit

Trotz der unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten zeigen insgesamt +67,65% eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie von Industria De Diseno Textil Inditex. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, welches zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

