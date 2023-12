Die Zukunft der Hornbach Aktie: Was erwartet die Anleger?

Am 20.12.2023 wird das in Bornheim, Deutschland ansässige Unternehmen Hornbach seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Hornbach Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartungen an die Quartalszahlen

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Hornbach Aktie beträgt 991,57 Mio. EUR, und in 3 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,55 Mrd. EUR, während jetzt ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 0,00% auf 27,20 Mio. EUR fallen.

Prognosen für das kommende Jahr

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistischer. Der Umsatz soll um +5,50 Prozent steigen, während der Gewinn um -14,30 Prozent auf 142,37 Mio. EUR fallen wird. Trotz des Rückgangs bleibt der Gewinn positiv und wird sich voraussichtlich auf 142,37 Mio. EUR belaufen, im Vergleich zum Vorjahr, wo er ebenfalls 142,37 Mio. EUR erreichte. Der Gewinn pro Aktie wird sich auf 14,12 EUR auf Jahressicht belaufen.

Reaktion der Aktionäre

Einige Aktionäre reagieren nicht vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +0,48% verändert.

Analystenmeinungen und Charttechnik

Analysten schätzen, dass die Aktie in 12 Monaten bei 81,20 EUR stehen wird, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +30,34% bedeutet. Aktionäre, die jetzt einsteigen, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +30,34% in 12 Monaten rechnen. Charttechnisch ist kurzfristig mit einer Unterstützung bei Hornbach zu rechnen.

