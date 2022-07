Die Zukunft der E-Mobilität - Himiway läutet Vorverkauf von 4 neuen E-Bike Modellen mit Rabattcode ein

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Himiway, ein langstrecken E-Bike Experte startet am 20. Juli den Vorverkauf von 4 neuen Fatbike Modellen.In den USA zählt Himiway bereits zu den führenden Herstellern für E-Bikes. Am 20. Juli kommen 4 neue Modelle auf den europäischen Markt. Es werden 4 Fatbike Varianten erhältlich sein. Mit dem Code „Neu100" kriegen Frühbucher einen Rabatt von 100€. Der Rabatt bezieht sich auf die Modelle Himiway Zebra (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=3839052461&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Fall-terrain-elektro-fat-bike&a=Himiway+Zebra) und Himiway Big Dog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=697347230&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Felektrisches-lastenfahrrad&a=Himiway+Big+Dog).Fatbike Fahrräder zeichnen sich durch ihre breiten Reifen aus. Damit eignen sich Fatbikes für Sandstrände, Bergstraßen, Waldwege und verschneite Landschaften. Die dickeren Reifen des Fatbikes sorgen auf jedem Untergrund für mehr Fahrkomfort und Spaß.Das sind die neuen Modelle von HimiwayDie Markteinführung beinhaltet 4 verschiedene Pedelec Fatbike Modelle.Das Himiway Zebra all-terrain Elektro Fatbike (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=3755224627&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Fall-terrain-elektro-fat-bike&a=Himiway+Zebra+all-terrain+Elektro+Fatbike) ist für jedes Gelände geeignet. Es hat eine Reichweite von bis zu 128 km (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=1818810920&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fblogs%2Fblog%2Fder-ultimative-fuehrer-zum-himiway-zebra&a=bis+zu+128+km). Das Maximalgewicht ist 45% höher als bei anderen Herstellern und beträgt 181 kg.Himiway Big Dog elektrisches Lastenfahrrad (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=4217744793&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Felektrisches-lastenfahrrad&a=Himiway+Big+Dog+elektrisches+Lastenfahrrad) ist ein Allrounder. Es verbindet Fahrkomfort mit einem starten Getriebenabenmotor. Der große Gepäckträger befördert mühelos schwere Lasten. Der Lithium-Ionen-Akku von LG hält 7 Stunden.Himiway Cobra electrisches Mountain Bike ist der perfekte Partner für Off-road Abenteuer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=1373660882&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Fhimiway-elektrisches-mountain-bike&a=der+perfekte+Partner+f%C3%BCr+Off-road+Abenteuer). Es verfügt über die größten Pedelec-Reifen auf dem Markt. Das stabilisiert die Fahrt im Gelände.Himiway Cobra Pro fully elekrisches mountainbike ist maßgeschneidert für Off-Road-Enthusiasten. Als erstes Mittelklassen-Pedelec auf dem deutschen Markt hat es eine Gelenkvierecks-Federung. Somit bietet das Himiway Cobra Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=2793647532&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fproducts%2Ffully-elektrisches-mountainbike&a=Himiway+Cobra+Pro) Sicherheit und die beste Fahrerfahrung bei den schwierigsten Entdeckungsfahrten.Beim Kauf vom Elektrobike Zebra oder dem Lastenmodell Big Dog des Herstellers Himiway bekommen Frühbucher einen Rabatt von 100€ mit dem Code „Neu100" angerechnet. Zusätzlich gewählt Himiway auf jedes E-Bike Modell eine Garantie von 2 Jahren.Über HimiwayHimiway ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf Forschung, Produktion und Vertrieb von Pedelecs. Die E-Bikes von Himiway zeichnen sich durch zuverlässige Qualität und einen angemessenen Preis aus. Jedes jahr verkauft Himiway mehr als 10.000 Pedelecs in den USA. Die Modelle zählen zu den besten E-Bikes auf dem Markt. Bis heute expandiert Himiway stetig weiter.https://himiwaybike.de/pages/ueber-uns (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596373-1&h=24748619&u=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fpages%2Fueber-uns&a=https%3A%2F%2Fhimiwaybike.de%2Fpages%2Fueber-uns)www.himiwaybike.dePressekontakt:Himiway BikeE-Mail: marketing02@himiwaybike.comwww.himiwaybike.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1860877/brand_logo_2_Logo.jpgOriginal-Content von: Himiway Bike, übermittelt durch news aktuell