Die Zukunft der Compliance bei digitalen Vermögenswerten gestalten

München (ots/PRNewswire) -In der sich ständig entwickelnden Welt der Kryptowährungen stellen regulatorische und AML-Compliance einzigartige Herausforderungen dar. MarketGuard definiert in seiner zukunftsorientierten Zusammenarbeit mit JayBee AG die AML-, KYC- und KYT-Compliance für Blockchain-Unternehmen neu.MarketGuard, Anbieter innovativer Compliance-Lösungen für Krypto, zielte darauf ab, seine SaaS-Plattform weiterzuentwickeln, um sich an die schnell verändernde Landschaft der digitalen Währungen anzupassen. JayBee, ein auf Compliance, Regulierung und Risikomanagement spezialisiertes Schweizer Unternehmen mit einem starken Fokus auf DLT & FinTech, erwies sich als der perfekte strategische Partner. Gemeinsam wurde ein umfassender Arbeitsplatz für Compliance-Beauftragte geschaffen, der alle Aufgaben von der Kundenonboarding und Risikobewertung bis hin zur Transaktionsüberwachung und regulatorischen Berichterstattung strafft.- Innovationen in der Risikobewertung: Die Partnerschaft hat ein maßgeschneidertes System zur Risikobewertung von Kunden hervorgebracht, das umfassende, auf verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen zugeschnittene Risikoanalysen ermöglicht.- Optimierung von Kundendaten & -aktivitäten: Die automatisierte AML-Überwachung von MarketGuard nutzt gesammelte Daten und bewertete Kundenrisikostufen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu dokumentieren und zu melden.- Steigerung der Transparenz durch Aktionsprotokollierung: Das Aktionsprotokollierungssystem von MarketGuard gewährleistet unübertroffene Transparenz und eine detaillierte Prüfspur für untersuchte Kryptotransaktionen.- Rationalisierung des Dokumentenmanagements: Die Partnerschaft hat die Art und Weise, wie MarketGuard Dokumentationen handhabt, revolutioniert und organisiert wichtige Dokumente effizient und hält sie aktuell und überprüft.Yury Berg, Vorstandsmitglied bei MarketGuard: "Unsere Partnerschaft mit JayBee markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Krypto-Compliance. Wir passen uns nicht nur an die Landschaft der digitalen Währungen an; wir sind Wegbereiter für eine sicherere, regelkonformere finanzielle Zukunft."Jürg Baltensperger, Gründer & Geschäftsführer von JayBee: "Unsere Zusammenarbeit mit MarketGuard vereint unser regulatorisches Know-how mit ihrer Spitzentechnologie in Krypto-Compliance. Dies setzt neue Maßstäbe in der Branche und verwandelt Herausforderungen in Möglichkeiten für sicheres, regelkonformes Wachstum in digitalen Vermögenswerten."Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine Zusammenarbeit; sie ist eine Pionierkraft im Krypto-FinTech. MarketGuard und JayBee gestalten aktiv die Zukunft der Compliance bei digitalen Währungen, versprechen kontinuierliche Innovationen und setzen neue Maßstäbe in der Krypto-Compliance.Über MarketGuardMarketGuard ist ein Anbieter von White-Label- und SaaS-AML&KYC-Technologie für Blockchain-Unternehmen.Über JayBeeJayBee ist eine Schweizer Firma, die sich auf Compliance, Regulierung und Risikomanagement in DLT & FinTech spezialisiert hat. Bisher unterstützte JayBee über 150 Finanzintermediäre im Krypto-Bereich und hilft Banken beim Aufbau eines Krypto-Angebots und der Einrichtung eines Ausbildungsprogramms in Krypto-Compliance.