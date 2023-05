Zugverkehr von und nach Bochum läuft wieder

BOCHUM (dpa-AFX) - Nach Reparaturarbeiten wegen eines Kabeldiebstahls ist der Zugverkehr am Bochumer Hauptbahnhof am Dienstagmorgen wieder weitgehend störungsfrei angelaufen. Der "Vandalismusschaden" sei in der Nacht behoben worden, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Gegen 3.30 Uhr sei die Strecke zunächst für einen Probebetrieb wieder freigegeben worden. Inzwischen sei der Regelbetrieb wieder aufgenommen worden. Auf der Website des Bahnhofs wurden am Morgen noch ganz vereinzelt Zugverspätungen angezeigt.

Ein Kabeldiebstahl hatte seit Montagmorgen massive Störungen im Zugverkehr zur Folge gehabt. Der Bochumer Hauptbahnhof konnte nicht mehr angefahren werden. Es kam zu vielfachen Ausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Zwischen Essen und Dortmund musste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

Erst am vergangenen Dienstag hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Der Bochumer Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden, mehrere Hundert Zugverbindungen fielen aus. In der Nähe der S-Bahn-Station Ehrenfeld hatten Unbekannte offenbar Kupferkabel stehlen wollen und dabei auch Glasfaserkabel durchtrennt./dot/DP/mis