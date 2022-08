Zugverkehr in Dortmund läuft wieder planmäßig

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Zugverkehr in Dortmund läuft nach dem Totalausfall am Samstag nach Angaben der Deutschen Bahn wieder planmäßig. Am späten Samstagabend sei der Schaden im Stellwerk behoben gewesen, so dass die ersten Züge rollen konnten. "Seit Betriebsbeginn heute Morgen läuft alles wieder normal", sagte ein Bahn-Sprecher am Sonntag.

Ein Wassereinbruch nach einem Unwetter hatte das Stellwerk im Dortmunder Hauptbahnhof lahmgelegt. Seit dem frühen Samstagmorgen konnten dort keine Züge mehr fahren. Tausende Reisende mussten umplanen oder Verspätungen in Kauf nehmen./pa/DP/mis