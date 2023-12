Zuger Kantonalbank Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,73 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer Neutral-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -2,18 Prozent abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Damit wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Zuger Kantonalbank in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Zuger Kantonalbank wird als überkauft betrachtet, da er bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Zuger Kantonalbank daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Zuger Kantonalbank-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die Stimmung der Anleger als positiv eingestuft wird.

