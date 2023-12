Zug Estates Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Zug Estates-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1630,18 CHF liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 1605 CHF, was einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1548,7 CHF) weist eine ähnliche Entwicklung auf, mit einer Abweichung von +3,64 Prozent. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zug Estates gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Zug Estates zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (52,94 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (37,29 Punkte) führen zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Zug Estates-Aktie eine durchweg "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz in den sozialen Netzwerken.