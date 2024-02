Zug Estates Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Zug Estates diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte. Auch in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, weshalb das Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet wurden. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zug Estates liegt bei 9,09, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die Zug Estates bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zug Estates-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1615,48 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1730 CHF liegt, was einer Abweichung von +7,09 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +5,47 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zug Estates-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.