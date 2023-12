Zug Estates Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei der Aktie von Zug Estates festgestellt werden. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, und auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der GD200, der bei 1631,55 CHF liegt, zeigt eine Abweichung des Aktienkurses (1600 CHF) um -1,93 Prozent an. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1545,3 CHF weist eine Abweichung von +3,54 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zug Estates-Aktie liegt bei 63 und zeigt somit weder überkaufte noch unterverkaufte Signale an. Auch auf 25-Tage-Basis (mit einem Wert von 43,94) wird die Aktie weder überkauft noch unterverkauft eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich ebenfalls neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Fokus, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Zug Estates sowohl hinsichtlich der Stimmungslage als auch basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.