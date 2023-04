"Zürcher Studierendenzeitung" Sieger beim Pro Campus-Presse Award 2022

Remagen (ots) -Zum dritten Mal geht der Preis für die beste deutschsprachige Zeitung der Studierenden in die Schweiz. Die "Zürcher Studierendenzeitung" gewinnt den Pro Campus-Presse Award vor "Philtrat" aus München und "Hastuzeit" aus Halle-Wittenberg. "Akrützel" aus Jena und die "Funzel" aus Freiburg erhalten Sonderpreise."Die Züricher Redaktion überzeugt durch ihre Professionalität und ein solides Gesamtpaket, ganz klar der erste Platz", so Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor beim Handelsblatt. Die Schlichtheit, die Aktualität und die Tiefe des Titels hat Martina Kix, Chefredakteurin ZEIT CAMPUS, besonders gefallen.Lobenswert ist, so Philipp von Mettenheim, Medienanwalt bei CBH Rechtsanwälte, dass sowohl Studierende aus der Ukraine als auch aus Russland zu Wort kommen. Robert Hofmann, Redakteur bei Vice, Chefredakteur von Reportagen.fm und einst selbst Herausgeber einer Studierendenzeitschrift, meint: "Die ZS hat es geschafft, ein buntes, stimmiges Magazinkonzept umzusetzen, ohne das Zeitungsformat aufgeben zu müssen."Die Nummer Zwei, "Philtrat" aus München, besticht durch die Relevanz für die Zielgruppe. "Historisches und Aktuelles wird so zusammengeführt, dass es jungen Menschen Lust aufs Lesen macht", so Lucie Bähre, Redakteurin beim Vorjahressieger "Ruprecht" aus Heidelberg. Die anspruchsvollen und gut verständlichen Texte lobt auch Christine Helbig, Pressereferentin von ARAG.Den Drittplatzierten "Hastuzeit" sieht auch Georg Meck, Chefredakteur Focus und Focus Money, ganz weit vorne. "Ein sensationell umgesetzter Erstsemester-Service", bestätigt auch Martina Kix. In dem Heft sticht für Ulric Papendick, den Leiter der Kölner Journalistenschule, besonders das Thema "Diskriminierung von Übergewichtigen" hervor.Für die Titelstory "Hinter verschlossenen Türen - Semesterbeiträge im Stura verschwunden", erhält "Akrützel" den Sonderpreis für exzellente Recherchearbeit.Den zweiten Sonderpreis erhält die "Funzel" aus Freiburg. "Dieses Heft nehme ich mir wieder mit nach Hause", so Sabine Cole, Professorin an der HAWK Hildesheim."Im Studium hat man die Möglichkeit die Welt neu zu beschreiten. Die Funzel spiegelt diesen Aufbruch mit ihrer explosiven Kreativität wider", so Pedro Muñoz aus der DHL-Konzernkommunikation. Das Heft ist laut, provokant und anstrengend, so die Jury. Der Mut zur Kreativität besticht, die Textideen begeistern. "Ganz klar ein Fall für einen Sonderpreis", meint Aycha Riffi von der Grimme-Akademie.Die auf der Shortlist platzierten Publikationen sind außerdem "Furios" (Freie Universität Berlin), "Lautschrift" (Universität Regensburg), "Luhze" (alle Leipziger Hochschulen), "Ottfried" (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) und die "Zeitlos" (LFU Innsbruck).Der mit insgesamt 5.000,- Euro dotierte Award wird im Sommer im Rahmen einer Fachkonferenz mit Medienexperten und den Redaktionsteams wieder in Rolandseck verliehen.Der Pro Campus-Presse Award wird 2023 zum 18. Mal vergeben. Er ist Teil der Initiative Pro Campus-Presse, die der Verlag Rommerskirchen 2004 ins Leben gerufen hat und die von ARAG sowie der Deutschen Post DHL Group unterstützt wird. Ziel der Initiative ist es, das journalistische Engagement an deutschsprachigen Hochschulen zu fördern. (www.procampuspresse.de).Mitglieder der diesjährigen Jury:Lucie Bähre (Gewinnerredaktion 2022, ruprecht, Heidelberg), Sabine Cole (Professorin Advertising Design, HAWK Hildesheim, freie Journalistin, Autorin, Blattmacherin und Regisseurin), Dr. Christine Helbig (ARAG Konzernkommunikation / Marketing), Robert Hofmann (Redakteur bei Vice und Chefredakteur von Reportagen.fm), Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Martina Kix (Chefredakteurin ZEIT CAMPUS), Georg Meck (Chefredakteur Focus / Focus Money), Philipp von Mettenheim (Medienanwalt, CBH Rechtsanwälte), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, Deutsche Post DHL Group), Ulric Papendick (Direktor Kölner Journalistenschule), Aycha Riffi (Leitung Grimme-Akademie), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen).Pressekontakt:Katharina Skibowski+49 (0) 2228 931 121+49 (0) 2228 931 135info@procampuspresse.deOriginal-Content von: Pro Campus-Presse, übermittelt durch news aktuell