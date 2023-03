Züge zwischen Tschechien und Deutschland fallen wegen Streiks aus

PRAG (dpa-AFX) - Die für Montag angekündigten Warnstreiks im deutschen Bahnverkehr wirken sich auch auf die internationalen Verbindungen von und nach Tschechien aus. Die Staatsbahn Ceske Drahy (CD) rechnet damit, dass alle grenzüberschreitende Regional- und Fernzüge an diesem Tag nur innerhalb Tschechiens fahren werden. So werde der Expresszug zwischen Prag und München nur im Abschnitt zwischen Prag und Domazlice (Taus) verkehren. Grund dafür sei, dass sich die Fahrdienstleiter in Deutschland an dem Streik beteiligen dürften, teilte ein Bahnsprecher am Freitag in Prag mit.

Die Eurocity-Züge zwischen Prag und Berlin enden am Montag bereits im Grenzbahnhof Decin (Tetschen). Die Eilzüge zwischen Cheb (Eger) und Nürnberg fallen ganz aus, ebenso die Verbindung zwischen Bayerisch Eisenstein und Plattling. Die Nationalparkbahn U28 durch die Sächsische und Böhmische Schweiz wird unter Aussparung des deutschen Teilstücks zweigeteilt. Die tschechische Bahn bietet auf Kulanzbasis an, für den 27. Januar gelöste Fahrkarten nach Deutschland umzutauschen oder auf eine Verbindung vor beziehungsweise nach dem Streiktag umzubuchen./hei/DP/stw