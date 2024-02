Zueblin Immobilien Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Zueblin Immobilien-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 26,49 CHF für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,2 CHF, was einem Unterschied von -4,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,23 CHF zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,12 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Zueblin Immobilien-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Zueblin Immobilien-Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Zueblin Immobilien.

In den letzten zwei Wochen wurde die Zueblin Immobilien-Aktie besonders positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zueblin Immobilien-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 52,17 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zueblin Immobilien.