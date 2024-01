Zuckerberg setzt neue Prioritäten: Verstärkter Fokus auf KI-Produkte bei Meta

Von Ahnungslosigkeit zum KI-Vorreiter: Mark Zuckerberg hat Metas Weg an die KI-Spitze geebnet.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta Platforms, hat sich mittlerweile einen Namen als führender Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gemacht. Doch laut internen Quellen wusste Unternehmenschef Mark Zuckerberg vor zweieinhalb Jahren noch nicht genau, was die von ihm ins Leben gerufene KI-Abteilung eigentlich erforscht.

Offenbar hat Zuckerberg in den vergangenen Jahren immer wieder wechselnde Themen zur Priorität des Unternehmens erklärt, sei es die gescheiterte Kryptowährung Libra oder das Metaversum, das Meta bislang jedoch hohe Kosten eingebracht hat. Im Herbst 2021 benannte der Unternehmenschef Facebook sogar in Meta Platforms um, um seinem Glauben an das Potenzial des Metaversums Ausdruck zu verleihen.

Möglicherweise war Zuckerberg daher auch bei seinem Treffen mit Sundar Pichai, dem CEO der Alphabet-Tochter Google, im Sommer 2021 eher auf das Metaversum fokussiert. Laut "Bloomberg" habe Pichai bei dieser Gelegenheit jedoch ein KI-Durchbruch von Facebook gelobt, ohne jedoch zu wissen, worauf er sich genau bezog. Peinlicherweise musste sich Zuckerberg daraufhin über die Aktivitäten von Meta im Bereich der künstlichen Intelligenz informieren lassen und nahm das Thema seitdem ernst.

Tatsächlich zeigte der Meta-Chef bereits 2013 Interesse an KI, als er die Forschungsgruppe "FAIR" gründete - ein Akronym für Fundamental Artificial Intelligence Research. Geleitet wird diese Abteilung seit ihrer Gründung vom Informatiker Yann LeCun, der auch als einer der Pioniere der KI gilt. Trotz weitgehender Isolation von anderen Bereichen innerhalb des Unternehmens, erzielte die KI-Abteilung von Meta große Fortschritte, darunter die Entwicklung der PyTorch Software für die Erstellung von KI-Apps und ein Bot, der das Strategiespiel "Diplomacy" besser beherrscht als die meisten menschlichen Spieler.

Obwohl zunächst unklar war, auf welchen Fortschritt sich das Lob von Sundar Pichai bezog, war er beeindruckt von der Arbeit von FAIR. Laut "Bloomberg" konnte sich die Meta-Forschungsgruppe in den Jahren nach ihrer Gründung als ernstzunehmender Konkurrent von OpenAI oder Googles DeepMind etablieren und wichtige Durchbrüche im KI-Bereich erzielen.

Für Zuckerberg war künstliche Intelligenz jedoch vor allem in Zusammenhang mit dem Metaverse-Projekt von Interesse, um Inhalte auf den Social-Media-Plattformen des Unternehmens zu sortieren und empfehlen. Erst mit dem Start von ChatGPT Ende 2022 verlagerte sich dieser Fokus bei Meta auf generative KI. Zu diesem Zeitpunkt stand das Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung des großen Sprachmodells LLaMA (Large Language Model Meta AI) und konzentrierte sich fortan auf die Entwicklung von generativer KI.

Laut "Business Insider" erklärte Zuckerberg vergangenes Jahr in einer Telefonkonferenz, dass KI 2024 der größte Investitionsbereich für Technik und Ressourcen des Unternehmens sein werde. Um dies zu gewährleisten, sollen Mitarbeiter von Nicht-KI-Projekten abgezogen werden. Analysten sehen diesen Schritt als positiv an und erwarten, dass Metas KI-Projekte in den kommenden Jahren zu einer bedeutenden Einnahmequelle werden.

Das Unternehmen ist auch mit der bisherigen Entwicklung des KI-Bereichs zufrieden. "Der Erfolg von Meta bei der Entwicklung von generativer KI und der Veröffentlichung von über 100 Millionen Downloads von Llama spricht für sich", sagt ein Unternehmenssprecher.

Inzwischen ist Meta laut "Business Insider" ein führender Akteur im KI-Bereich. Dabei unterscheidet sich das Unternehmen von seinen Konkurrenten durch seinen Open-Source-Ansatz. Das KI-Sprachmodell von Meta, Massively Multilingual Speech (MMS), wird unter der Open-Source-Lizenz veröffentlicht, damit andere Forscher es für ihre eigenen Projekte nutzen können. Das Modell erkennt mehr als 4.000 gesprochene Sprachen und soll die Übersetzung, Synthese und Transkription von Sprachen revolutionieren.

Laut dpa-AFX kommentierte Rishi Jaluria, Analyst bei RBC Capital Markets, den Schritt von Meta, seine Modelle als Open-Source zu veröffentlichen, gegenüber "Bloomberg": "Es war ein schlauer Schachzug von Meta, ihre Modelle als Open Source zu veröffentlichen, da sie in gewisser Weise etwas spät dran waren."

Nun profitiere das Unternehmen von diesem Ansatz und könne Konkurrenten wie OpenAI, Google oder Microsoft unterbieten, die hohe Gebühren für ähnliche KI-Programme erheben. Außerdem könnten die KI-Modelle von Meta schneller entwickelt werden, da auch externe Forscher damit arbeiten können. Dies macht Meta zu einem vielversprechenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz.

