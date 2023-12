Zto Express Cayman Inc Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "ZTO EXPRESS (CAYMAN)":

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Zto Express Cayman-Aktie bei 198,62 HKD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 159,9 HKD, was einem Unterschied von -19,49 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 174,58 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-8,41 Prozent) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Zto Express Cayman-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Zto Express Cayman-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Zto Express Cayman wird daher als angemessen bewertet.

Die Analyse des Stimmungsbildes und des Buzzes zeigt keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Sowohl die Tendenz zu positiven oder negativen Themen als auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden als neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Zto Express Cayman für dieses Kriterium daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zto Express Cayman-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-tägigen RSI (47,94) als auch im 25-tägigen RSI (58). Daher wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für die Zto Express Cayman-Aktie eine überwiegend negative charttechnische Bewertung, während die Anlegerstimmung als positiv und die Bewertung des RSI als neutral einzustufen sind.