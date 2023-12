Zto Express Cayman Inc Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Zto Express Cayman liegt bei 95,37, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 69,27, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht" Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung ergeben ein Langzeitbild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Zto Express Cayman zeigt sich eine starke Aktivität und eine "Gut"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei betrachtet, sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Zto Express Cayman-Aktie liegt bei 199,91 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Zto Express Cayman somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.