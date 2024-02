Zte Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Zte liegt der RSI7 aktuell bei 35,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 53,43, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Zte gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Mit einer Dividende von 1,7% liegt Zte im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (1,29%) nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zte liegt mit einem Wert von 12,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung.