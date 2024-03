Zte Aktie: Am Scheideweg

Die Stimmung und Diskussionen um die Zte-Aktie haben sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen blieb jedoch im neutralen Bereich. In technischer Hinsicht zeigt sich die Zte-Aktie positiv, da sie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um 15,17 Prozent gestiegen ist. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -7,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zte-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zte.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich Zte positiv, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +0,47 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.