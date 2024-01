Zscaler wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zscaler-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 80 erreicht hat, was darauf hindeutet, dass sie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft und erhält nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Zscaler-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 98,23 Prozent erzielt, was 89,12 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 10,65 Prozent, und Zscaler liegt aktuell 87,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zscaler liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 % für die Branche "Software". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Zscaler gibt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.