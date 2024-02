Zscaler, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Zscaler hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 98,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +101,5 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -3,27 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 581,77 Prozent, wobei Zscaler um 483,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

Das Anleger-Sentiment bleibt neutral, obwohl in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen über Zscaler veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es jedoch vermehrt positive Diskussionen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Analytisch betrachtet wurden überwiegend "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer positiven Einschätzung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Zscaler-Aktie um +43,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit +7,71 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Zscaler eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 51,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zscaler weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Zscaler-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.