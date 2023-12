Zscaler Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und kurzfristige Kursrückgänge wahrscheinlicher sind, während ein niedriger RSI auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und möglicherweise Kursgewinne in Aussicht stellt. Die RSI-Werte für Zscaler liegen auf 7-Tage-Basis bei 28,23 und auf 25-Tage-Basis bei 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Zscaler-Aktie aufgrund des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 148,33 USD ein positives Rating. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 224,59 USD, was einem Unterschied von +51,41 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+19,99 Prozent Abweichung) erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich verzeichnete Zscaler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 5,9 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +92,33 Prozent für Zscaler. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Zscaler mit einer Rendite von 92,2 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein positives Rating in dieser Kategorie.

Allerdings schüttet Zscaler derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag von 2,29 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine negative Bewertung.