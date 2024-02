Zscaler Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Zscaler bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Softwareunternehmen, was zu einem geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten führt. Diese niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik.

Um die aktuelle Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, wird oft der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für Zscaler liegt der 7-Tage-RSI bei 60,32 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,25, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im IT-Sektor hat Zscaler eine Rendite von 98,23 Prozent erzielt, was mehr als 94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den letzten Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Bewertung für die Aktie von Zscaler in Bezug auf Dividendenrendite, RSI und Anleger-Stimmung.